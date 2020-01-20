شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طائرة خاصة تنقل شيخ مشائخ اليمن من العاصمة صنعاء الى هذه الدولة العظمى ومصادر تكشف السبب ..."صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر خاصة أن أكبر مشائخ اليمن غادر العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الموالية لايران . وأوضحت المصادر ان الشيخ ناجي بن عبدالعزيز الشايف شيخ مشائخ اليمن غادر العاصمة صنعاء على متن طائرة الامم المتحدة متجهاً الى الأردن، ثم لندن لإجراء بعض الفحوص الطبيه الدورية. جديد "الخليج 365" Advertisements الجدير بالذكر ان الشيخ ناجي بن عبدالعزيز يحظى بمكانة مرموقه عند جميع الاطياف المحلية والاطراف الدولية نتيجة مواقفه المتزنه الداعيه دوماً الى حقن الدماء.

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