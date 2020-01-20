شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات تفاجئ الجميع وتعلنها بكل صراحة...حزب الاصلاح سيدمر اليمن..."لن تصدق من صرح بذلك" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الخبير والمحلل العسكري الاماراتي, خلفان الكعبي, ان حزب الاصلاح سيدمر اليمن, ووضع الكعبي تسلسلا للجريمة التي نفذت امس في مأرب. وكتب في تغريدة على تويتر "التفجير الذي استهدف الجنود الجنوبيين في مأرب, الحوثيين وجهات أخرى تعاونت معهم في تنفيذ جريمتهم" جديد "الخليج 365" Advertisements

واشار عن تجميع 200 جندي لإعطائهم محاضره دينية وعدم حضور المحاضر وتحركات مريبة سبقت المجزرة واضاف "المعسكر يبعد عن الحوثة 18 كم، قوات الإصلاح وألويته لم تستهدف سابقا" واختتم "جرائم ترتكب وحزب الإصلاح سيدمر اليمن

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