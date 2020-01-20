عاجل : عشرات الجثث متناثرة في الجبال وسقوط أكثر من 100 أسير حوثي حتى اللحظة في جبهة نهم (تفاصيل حصرية)

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عدن - ياسمين التهامي - أكبر عملية أمنية ضد أوكار الدعارة.. اعتقال “50” بائعة هوى و”21″ قواداً في تركيا وهذا ما عُثر عليه بحوزتهم فتاة ”يمنية” تسلم نفسها لذئب بشري فنشر صور فاضحة وعارية للفتاة ..شاهد كيف كانت ردة فعل الفتاة بعد نشر الشاب لصورها تفاصيل جديدة لمجزرة مسجد ومعسكرات مأرب.. كيف نفذت ومن المستفيد منها ولماذا جاءت في هذا التوقيت؟ الجيش اليمني يعلن الاستنفار بعد الهجوم الإرهابي الحوثي على مأرب

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