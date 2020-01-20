شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن يغتصبها 6 رجال يوميا.. استدراج فتاة في الإمارات لممارسة الرذيلة "تفاصيل صادمة" والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين التهامي -

قضية مثيرة تنظرها محكمة جنايات دبي في دولة الإمارات، حيث استغلت عصابة آسيوية مكونة من 5 رجال وامرأة أعمارهم تراوحت بين 22 و48 عاما، ضعف وحاجة فتاة قاصر من موطنهم، في ممارسة الرذيلة.

وحسب صحيفة البيان الإماراتية، وقعت الفتاة (البالغة 16 عاما) ضحية المرأة المتهمة (36 عاما)، التي عمدت إلى جذبها من بنغلاديش، زاعمة أنها تريد مساعدتها للحصول على عمل كخادمة في دولة الإمارات، وقامت بالفعل بتزوير جواز سفر لها عن طريق رجلين لجعلها تبدو أكبر سنا واستخراج تأشيرة.

Advertisements

واستكملت الصحيفة تفاصيل الواقعة: عند وصول الفتاة للمطار في دبي استقبلها رجلان آخران من العصابة حيث اقتادوها إلى شقة المرأة، وهناك أبلغتها أنها ستعمل كعاهرة، لكنها رفضت، حينها ضربتها المرأة واغتصبها أحد المتهمين الذكور، وتم نقل الفتاة لشقة أخرى، حيث احتجزت مدة أسبوعين واغتصبها اثنان من الرجال بشكل متكرر.

وقالت الفتاة للنيابة: ”أجبروني على ممارسة الجنس مع خمسة أو ستة رجال يوميا حتى اقتحمت الشرطة الشقة“، حسب ”البيان“.

بدوره، قال أحد افراد الشرطة إنه تم إبلاغهم عن الفتاة، فذهب هو وضابط آخر مدعيا أنه زبون للوصول إلى الشقة ومن ثم تم ضبط العصابة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يغتصبها 6 رجال يوميا.. استدراج فتاة في الإمارات لممارسة الرذيلة "تفاصيل صادمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.