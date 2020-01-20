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صنعاء - ياسمين الخيامي - مقيمة عربية في السعودية تصعق المغتربين والسعوديين وتقوم بعمل فاضح ومحرم شرعا داخل بيت من بيون الله في العاصمة السعودية الرياض..لن تتخيل ماذا فعلت هذه القذرة الخبيثة

2020/01/20 الساعة 11:50 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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