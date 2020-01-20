شكرا لمتابعة خبر عن بعد مجزرة مأرب..السعودية تطيح بالرئيس هادي والجنرال الاحمر وتتخلى عن الشرعية ورسالة شديدة اللهجة تسعد عيدروس الزبيدي وتنهي مشوار هادي( نص الرسالة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد مجزرة مأرب..السعودية تطيح بالرئيس هادي والجنرال الاحمر وتتخلى عن الشرعية ورسالة شديدة اللهجة تسعد عيدروس الزبيدي وتنهي مشوار هادي( نص الرسالة )

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد مجزرة مأرب..السعودية تطيح بالرئيس هادي والجنرال الاحمر وتتخلى عن الشرعية ورسالة شديدة اللهجة تسعد عيدروس الزبيدي وتنهي مشوار هادي( نص الرسالة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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