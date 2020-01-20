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صنعاء - ياسمين الخيامي - فضيحة مدوية تهز الشرعية..مبلغ خرافي بالعملة السعودية يدفعه الرئيس هادي يوميا لشراء القات وتناوله هو وعائلته في قصور الرياض رغم ان القات محرم في المملكة

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