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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون ‘‘حارس الأمن’’ السعودي الذي سُرقت دراجته وانهالت عليه المساعدات والسيارات؟؟ شاهدوا المفاجأة الجديدة التي حدثت له من سيدة ثرية (فيديو)

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