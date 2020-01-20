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صنعاء - ياسمين الخيامي - حقيقة وفاة الأمير "الوليد بن طلال" ووصول 3 اشخاص من امريكا يحسم الجدل .. وشقيقته الاميرة ريما تنشر مقطع فيديو هز السعودية كلها (فيديو مبكي+ صورة مؤلمة )

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