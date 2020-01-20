باكريت تدشن دورة فن الرسم والتصوير الفوتوغرافي بسيحوت والمسيلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

الخليج 365 - المهرة

دشنت وكيل محافظة المهرة المساعد لشؤون المرأة خديجة باكريت، الدورة التدريبية في فن الرسم على الجدران والقماش والزجاج والتصوير الفوتوغرافي في الأعراس والإنتاج بمدينة سيحوت التي تنفذها إدارة تنمية المرأة برعاية محافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت.



وتستهدف الدورة (50) مشارك ومشاركة ولمدة (20)يوم واكتسابهم مهارات حرفية لتمكينهم من الدخول الى سوق العمل لتحسين وضعهم الإقتصادي والمعيشي لأسرهم والمجتمع وتخفيف عنهم معاناة الحياة في الحصول على فرص العمل والرفع من مستواهم المعيشي.

وفي التدشين أشادت وكيل قطاع المرأة بدعم السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت بقطاع المرأة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه أنشطة إدارة تنمية المراة .

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وكانت الاستاذه اوسان عقيل باعباد مديرة إدارة تنمية المرأة بسيحوت قد افتتحت حفل التدشين مرحبة بالوكبلة خديجة باكريت وأعضاء السلطة المحلية بمديربتي سيحوت والمسيلة والمدربين والمشاركين في الدورة.

وحثت الاستاذة سهام العامري مديرة تنمية المرأة بمديرية المسيلة المشاركين والمشاركات الاهتمام والاجتهاد في الدوره واستيعاب المفاهيم والمعارف التي سيتلقونها خلال فترة الدورة وتطبيقها على أرض الواقع بما يسهم في تنمية مهاراتهم الإبداعية ، شاكرة الوكيلة باكريت على دعمها وحضورها تدشين الدورة ٠

ووجه المهندس عبدالسلام محمد رئيس مؤسسة أثر التنموية ومدير عام اكاديميه أثر جملة من النصائح والارشادات٠

حضر التدشين الشيخ سعد عبدالله عفرار رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والاستاذ سعيد معرابي مدير مكتب الصحة والسكان بسيحوت وعدد من المسؤولين.