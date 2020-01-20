- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل| صنعاء.. تجدد المواجهات العنيفة بين الجيش والمليشيا في نهم وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020
الخليج 365 ـ خاص
تجددت المواجهات العنيفة في مديرية نهم شرقي صنعاء بين مليشيا الحوثي وقوات الجيش الوطني.
وذكرت مصادر ميدانية أن مواجهات عنيفة تدور، في الأثناء، على أكثر من محور في جبهة نهم.
وأكدت المصادر أن المواجهات التي مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
وأشارت المصادر إلى أن الطرفين يستخدمان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وكانت مواجهات أمس وأمس الأول قد أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيا.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| صنعاء.. تجدد المواجهات العنيفة بين الجيش والمليشيا في نهم وسقوط قتلى وجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.