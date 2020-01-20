شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل| صنعاء.. تجدد المواجهات العنيفة بين الجيش والمليشيا في نهم وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

الخليج 365 ـ خاص

تجددت المواجهات العنيفة في مديرية نهم شرقي صنعاء بين مليشيا الحوثي وقوات الجيش الوطني.



وذكرت مصادر ميدانية أن مواجهات عنيفة تدور، في الأثناء، على أكثر من محور في جبهة نهم.

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وأكدت المصادر أن المواجهات التي مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وأشارت المصادر إلى أن الطرفين يستخدمان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وكانت مواجهات أمس وأمس الأول قد أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيا.