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المبعوث الأممي غريفيث يدين هجوم الحوثي الصاروخي على معسكر في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

المبعوث الأممي غريفيث يدين هجوم الحوثي الصاروخي على معسكر في مأرب

متابعات_الخليج 365

أدان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، مساء الأحد، الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي، واستهدفَ معسكر الاستقبال العسكري في مدينةِ مأرب، وأسفرَ عن استشهاد 111 جنديًا على الأقل، بحسب الإحصاءات الأولية.

 

وذكر غريفثس في بيان أن هذه الأنشطة العسكرية قد تعرقل أي تقدم، لافتا إلى أن التقدم نحو خفض التصعيد هو هش أصلا.

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وأدانَ، تصاعدَ الأنشطةِ العسكريةِ في محافظات صنعاء وصعدة ومأرب.

 

وحث المبعوث الأممي إلى اليمن، جميع الأطرافِ على وقف التصعيد الآن وتوجيه طاقاتهم بعيدًا عن الجبهةِ العسكريةِ نحو السياسة.

 

وختم أن طاولات المفاوضات أكثر فعاليةً من ساحاتِ القتال في حل النزاع"

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