مشروع "مسام" يعلن نزع 1286 لغماً حوثياً وذخائر غير منفجرة خلال أسبوع واحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن، عن نزع آلاف جديدة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الحوثية في عدة مناطق متفرقة من الجمهورية اليمنية.



‏وأكد مدير عام المشروع ‎"أسامة القصيبي" أن الفرق الهندسية للمشروع نزعت منذ بداية يناير 4141 لغماً وذخيرة غير منفجرة، مشيراً إلى أن الفرق نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 1286 لغماً وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، كانت المليشيات الحوثية قد زرعتها قبيل دحرها.

وذكر "القصيبي"، أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر 908 ذخائر غير منفجرة و13 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى نزع 354 لغماً مضاداً للدبابات و11 لغماً مضاداً للأفراد.

Advertisements

ولفت "القصيبي" إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 16 يناير، بلغ 124286 لغماً وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة.

وفي السياق ذاته يواصل فريق المسح الفني بـ‎"مسام"، عملياته في تطهير القرى والمزارع في ‎المخا بالساحل الغربي لليمن.

بدوره أكد قائد فريق المسح الفني بـ‎"مسام" العقيد "علي هادي"، أن المناطق التي تم مسحها في مديرية ‎المخا صنفت جميعها بحسب المعايير إلى مناطق عالية التأثير.

وأفاد قائد الفريق الـ 25 ‎"مسام" العقيد "عبد الخالق فاضل"، أن فرق المسح الميداني في المخا نزعت أكثر من 7500 لغم وعبوة ناسفة، من عدة مناطق سكنية وزراعية في مديرية المخا