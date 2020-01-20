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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تتلف كميات كبيرة من بضائع الباعة المتجولين في ذمار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
أتلفت مليشيا الحوثي كميات كبيرة من البضائع التي تشمل الفواكه والخضروات في جميع أسواق محافظة ذمار الواقعة جنوب العاصمة صنعاء.
وذكرت مصادر محلية أن المليشيات أقدمت على إتلاف بضائع أصحاب البسطات والعربيات في مختلف أسواق مدينة ذمار، مستخدمة بذلك الشيولات والجرافات.
وتابعت المصادر، أن المليشيات عاودت حملتها لإزالة البسطات والعربيات من عدد من الشوارع والأرصفة المجاورة لأسواق القات، كونها تعتبر مصدراً لبائعي الفواكه والخضروات لبيع بضاعتهم.
وقالت المصادر، إن المليشيات بدأت حملتها من يوم أمس السبت، وتستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث طالبت من الباعة اختيار أماكن، دون أن تعمل المليشيات على إنشاء أسواق بديلة لهم.
وكانت المليشيا قد نفذت حملة مشابهة في عدد من شوارع وأسواق العاصمة صنعاء.
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