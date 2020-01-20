مقتل قيادي حوثي في ظروف غامضة بصنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 أكدت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، مساء الأحد 19 يناير/كانون الثاني 2020، مقتل أحد القيادات الأمنية التابعة لمليشيات الحوثي في ظل ظروف غامضة.

Advertisements ونقلت وكالة خبر، عن المصادر أن الرائد يحيى خريص نائب مدير قسم البليلي بالعاصمة صنعاء لقي مصرعه وسط العاصمة. وجاءت عملية اغتيال يحيى خريص بعد أيام قليلة من اغتيال القيادي الوشلي بصنعاء. يشار إلى أن عمليات الاغتيالات والتصفيات لقيادات حوثية تزايدت في ظل تنامي حدة الصراع بين أجنحة المليشيات

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