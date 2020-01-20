الكشف عن تورط قيادات حوثية تابعة للحرس الثوري في تهريب المخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية، الأحد، عن ارتباط عصابات تهريب المخدرات التي تتبع قيادات عليا في ميليشيا الحوثي الانقلابية، بالحرس الثوري الإيراني.



وأكد مدير البحث الجنائي في مأرب العقيد حسين الحليسي، أن تجارة الحشيش ترتبط ارتباطا مباشراً بالقيادات العليا لميليشيا الحوثي المتمردة.

وأشار إلى أن التحقيقات كشفت عن ارتباط عصابات التهريب بالحرس الثوري الإيراني، إذ تقوم عصابات تابعة لها باستيراد كميات المخدرات من أفغانستان، إلى مناطق تواجد ميليشيا الحوثي في اليمن.

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وأوضح في تصريح نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني، الأحد، أن كل ما تم ضبطه في طرق المحافظة في الأعوام السابقة من مخدرات تعود لهذه العصابات المرتبطة بالحوثيين، قائلا: "إن عصابات التهريب تتخذ من مناطق عبور أخرى، مستغلة الصحاري الممتدة باتجاه مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي" .

بدوره، ذكر قائد قوات الأمن الخاصة في مأرب العميد عبدالغني شعلان، أن عصابات التهريب المرتبطة بميليشيا الحوثي تستخدم النساء والأطفال في تهريب المخدرات، لافتا إلى أن هذه الممارسات تضاف إلى انتهاكات الميليشيا الحوثية الأخرى من خلال تجنيدها للأطفال والنساء، واستغلالهم في أعمال إرهابية كزرع العبوات وغيرها من الأعمال.

وأضاف: "هناك تحديث مستمر من قبل عصابات تهريب المخدرات لوسائل التمويه، معتقدة أنها ربما تنجح في تضليل أفراد الأجهزة الأمنية".

كما أشار إلى أن أفراد الأجهزة الأمنية دائما ما يفشلون كل تلك المحاولات.

وكانت النيابة الجزائية المتخصصة في مأرب، قد أتلفت الثلاثاء الماضي، أكثر من 3 أطنان من المخدرات تقدر قيمتها بنحو 9 ملايين دولار، تم ضبطها خلال الثلاثة الأشهر الماضية فقط.