شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تعترف بمصرع شقيق مهدي المشاط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 اعترفت مليشيات الحوثي، امس الأحد، بمصرع شقيق رئيس مجلسها السياسي والقيادي فيها مهدي المشاط.

Advertisements وقالت وسائل الإعلام التابعة للمليشيات إن المشاط تسلم الأحد، درع شقيقه رفيق محمد حسين المشاط من قبل مؤسسة الشهداء التابعة للمليشيات. ولم تكشف المليشيات عن مكان وتوقيت مصرع شقيق مهدي المشاط

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