شكرا لمتابعة خبر عن فتاة ”يمنية” تسلم نفسها لذئب بشري فنشر صور فاضحة وعارية للفتاة ..شاهد كيف كانت ردة فعل الفتاة بعد نشر الشاب لصورها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكبر عملية أمنية ضد أوكار الدعارة.. اعتقال “50” بائعة هوى و”21″ قواداً في تركيا وهذا ما عُثر عليه بحوزتهم تفاصيل جديدة لمجزرة مسجد ومعسكرات مأرب.. كيف نفذت ومن المستفيد منها ولماذا جاءت في هذا التوقيت؟ الجيش اليمني يعلن الاستنفار بعد الهجوم الإرهابي الحوثي على مأرب تحرك سعودي مرعب في قلب العاصمة يصعق الحوثيين وتحرك لنشات صواريخ وقوات خاصة .. هل دقت ساعة الصفر

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