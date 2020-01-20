شكرا لمتابعة خبر عن ليس من الجن أو الانس او الحشرات او الحيوانات ..تسلل إلى غرفة نوم عروسين بعد 36 ساعاة من "الدخلة" وفعل فعلته..وعند زيارتهما في الصباحية كانت الصدمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس من الجن أو الانس او الحشرات او الحيوانات ..تسلل إلى غرفة نوم عروسين بعد 36 ساعاة من "الدخلة" وفعل فعلته..وعند زيارتهما في الصباحية كانت الصدمة

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