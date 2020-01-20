ارتفاع عدد شهداء هجوم معسكر الاستقبال الصاروخي بمأرب إلى 111

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد وكيل وزارة الصحة في الحكومة عبدالرقيب الحيدري، أمس الأحد، أن حصيلة الهجوم الذي استهدف معسكر الاستقبال في مارب (شرق العاصمة صنعاء)، ارتفعت إلى 111 شهيداً



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وتابع الحيدري في تصريح صحفي أن عدد الشهداء من الجنود ارتفع بعد وفاة عدد من الجنود متأثرين بإصاباتهم الخطرة والقاتلة.

ووفق المسؤول الحكومي فإن الجرحى الموزعين على مستشفيات مدينة مارب عددهم 68 جريحاً ستة منهم إصابتهم خطرة ويرقدون في قسم العناية المركزة.

هذا وقد أظهرت صور المسجد الذي تعرض للقصف ومحيطه دماراً كبيراً جراء سقوط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على معسكر تدريبي تابع للقوات الحكومية وكان معظم الضحايا يتبعون اللواء الرابع حماية رئاسية