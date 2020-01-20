شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. التحالف يجدد قصفه أهدافا للمليشيا في مديرية خولان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها أهدافا لمليشيا الحوثي في مديرية خولان شرقي صنعاء

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية قصفت أهدافا للمليشيا في منطقة الأعروش بالمديرية في وقت متأخر من مساء أمس.

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وأضافت المصادر أن القصف الجوي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية التي يعتقد أنها مصدر الصاروخ الذي ضرب معسكر الاستقبال في مأرب أمس الأول وخلف أكثر من 100 قتيل.

ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف