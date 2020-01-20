شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يضبط زوجته بوضع مخل بعد عودته للمنزل في غير موعده..."شاهد" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ضبط رجل مصري، زوجته في وضع مخل داخل غرفة نومهما برفقة آخر، وذلك إثر عودته من العمل للمنزل في غير موعده.
وتقدم الزوج ببلاغ يتهم فيه زوجته باقامة علاقة غير شرعية مع آخر بعد ان ضبطهما، وألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض عليهما وتولت النيابة التحقيق.
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واعترفت الزوجة بخيانتها، موضحة أن عشيقها دائم التردد عليها اثناء غياب زوجها في فترات الدوام.
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