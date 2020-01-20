شكرا لقرائتكم خبر عن متوفرة في كل مكان وسعرها رخيص للغاية...تعرَّف على الفاكهة التي تحارب السرطان.."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت دراسة طبية بأن ثمار البطيخ المر -أو ما يعرف بالقرع المر، وهو قريب الشكل من ثمار الخيار والكوسا ويزرع في جنوب الهند- تسهم مستخلصاتها الطبيعية في محاربة السرطان. جديد "الخليج 365" Advertisements وأجرى الدراسة باحثون بقيادة راتنا راي الأستاذة في جامعة سانت لويس في ميزوري بالولايات المتحدة، وبحثت تأثير المستخلصات الطبيعية لثمار البطيخ المر على انتشار الأورام السرطانية. وأظهرت الاختبارات المعملية أن المستخلص منع هذه الخلايا السرطانية من التكاثر، مما يشير إلى فعاليتها في منع انتشار السرطان. كما وجد الباحثون أن المستخلصات النباتية كانت قادرة على الحد من الإصابة بسرطان اللسان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متوفرة في كل مكان وسعرها رخيص للغاية...تعرَّف على الفاكهة التي تحارب السرطان.."شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.