شكرا لمتابعة خبر عن الدولة الأغنى في الخليج تفاجئ الجميع وتلغي نظام الكفالة وتصدر قانوناً جديداً أسعد جميع الوافدين وجعل الكثير يتهافتون اليها واليمنيون اولهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الدولة الأغنى في الخليج تفاجئ الجميع وتلغي نظام الكفالة وتصدر قانوناً جديداً أسعد جميع الوافدين وجعل الكثير يتهافتون اليها واليمنيون اولهم

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