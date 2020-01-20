شكرا لمتابعة خبر عن تحرك سعودي مرعب في قلب العاصمة يصعق الحوثيين وتحرك لنشات صواريخ وقوات خاصة .. هل دقت ساعة الصفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجيش اليمني يعلن الاستنفار بعد الهجوم الإرهابي الحوثي على مأرب عاجل وفي غاية الخطورة .. رئيس المجلس الانتقالي يصعق الشرعية والتحالف ويعترف بسلطة الحوثي ويوجه اخطر اتهام للرئيس هادي ونائبه الجنرال الاحمر وردنا للتو ... محافظ مأرب يباغت الجميع ويقرع طبول الحرب ويعلن هذا القرار الخطير الذي ارعب الحوثي بعد المجزرة المروعة في مأرب العميد طارق صالح يثلج قلوب الجميع بتعليق هو الأقوى بخصوص هجوم مأرب

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