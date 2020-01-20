شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحسم الجدل بشأن تورط سعوديين في قضية هزت الرأي العام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حسمت الحكومة الكويتية، اليوم الأحد، الجدل في تورط عسكريين سعوديين في قضية أثارت الرأي العام في الكويت، خلال الفترة الأخيرة.

أقرأ أيضا :

سفير في دولة عربية يغتصب سكرتيرته .."بدأ في الاتصال بها هاتفيا في منتصف الليل،وفي الصباح اغلق باب المكتب وجذبها نحوه ونزع عنها ملابسها بالقوة وراح .."واقعة هزت الرأي العام

عااااجل : بن سلمان يصعق اردوغان ويعلن اليوم عن قرار ضد تركيا يعد هو "الأخطر " منذ توتر العلاقة بين البلدين منذ عام 2017 !!

عاااجل : سماع انفجارات عنيفة واصوات المدافع والرشاشات شرقي صنعاء..ينشر الرعب في اوساط السكان

من شبوة الدولة الشرعية تعطي للفرح والسرور فسحة وامل ..بعد حزن الهجوم على مأرب !

Advertisements



وقالت النيابة العامة الكويتية، إن الأسماء التي وردت في كشف يتعلق بقضية "ضيافة الداخلية"، هي مجرد أسماء من الإنترنت، لسعوديين تقدموا لطلب وظيفة في السعودية ولا علاقة لهم بالأمن.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، عرضت النيابة أمام المحكمة الأسماء الواردة من ديوان المحاسبة للذين استضافتهم وزارة الداخلية كوفود أمنية سرية ، كما عرضت كشفًا من الإنترنت لذات الأشخاص يطلبون وظيفة في السعودية .



وقالت النيابة العامة، إن "الأسماء الأمنية السرية التي استضافتها الداخلية هي الأسماء ذاتها التي نشرت في السعودية لأشخاص يبحثون عن وظيفة، إلا أنه في كل مرة كان يتم استضافتهم مع تغيير الرتب.. فالشرطي يصبح لواء واللواء يصبح شرطي".

وأجلَّت محكمة الجنايات القضية إلى السادس والعشرين من الشهر الجاري للمرافعة، وذلك بعد أن انتهت من سماع مرافعة النيابة العامة.

يذكر أن قضية "ضيافة الداخلية" أثيرت قبل عامين بعد فتح لجنة الميزانيات في البرلمان ملف بند الضيافة في الداخلية، وإثر تهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.



وثبت تورط عدد من الشخصيات المهمة في الكويت في القضية التي هزت الرأي العام، منهم وزير الداخلية السابق محمد الخالد.

وتمكنت النيابة العامة من وضع يدها على أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دينار (نحو 115 مليون دولار) من أصل عشرات الملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام.

