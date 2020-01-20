شكرا لقرائتكم خبر عن "حصري" شاهد فيديو.. آثار الدماء والدمار داخل المسجد الذي استهدفته المليشيات الحوثية بصاروخ باليستي في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، من داخل المسجد الذي استهدفه الحوثيون في مأرب أثناء تأدية المصلين صلاة المغرب .

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وأظهر الفيديو آثار الدماء والدمار الذي خلفه القصف الحوثي بالصواريخ الباليستية والكاتيوشا .

وقتل 80 جندياً يمنياً على الأقل من قوات الشرعية اليمنية في هجوم بصواريخ أطلقتها ميليشيات الحوثي على مسجد في محافظة مأرب، بحسب ما أعلنت مصادر طبية وعسكرية، الأحد.

فيما ندد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالهجوم، معتبراً أنه “عملية إرهابية غادرة وجبانة”، معتبراً أن ميليشيات الحوثي لا تسعى إلا للموت والدمار.

