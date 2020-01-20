شكرا لقرائتكم خبر عن صدق او لا تصدق : لكنها الحقيقة ..نار مشتعلة في بيت مواطن منذ 70 عامًا!"فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل، اليوم الأحد، مقطع فيديو من داخل بيت الشيخ “مبارك بن عبيكة” في مدينة جبة التاريخية، حيث يوجد به نار لم تطفئ منذ 70 عامًا.

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وبحسب المقطع المتداول؛ يظهر أحد الأشخاص وهو يقف أمام نار معدة لعمل القهوة للضيوف، وهو يؤكد للضيوف أنها لم تطفئ منذ ما يزيد عن الـ 70 عامًا!

وأشار بعض المتابعين في تعليقات لهم، إلى أن ذلك دليل على كرم أهل البيت وجودهم بالضيوف الذين يفدون إلى الدار منذ أكثر من 70 عامًا.

