شكرا لقرائتكم خبر عن عااجل : "أردوغان" يفجر مفاجأة عن خطة تركيا بشأن النووي.. وسلاح أقلق أمريكا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، مفاجأة عن خطة تركيا بشأن النووي، وذلك بعد امتلاكها أحدث وأقوى منظومة دفاع جوي في العالم، والتي أقلقت أمريكا.

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وأكد "أردوغان" خلال لقائه نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في ألمانيا على هامش مؤتمر برلين لمناقشة الأزمة في ليبيا، على أهمية "مشروع مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في تركيا".

وأشار الرئيس التركي إلى أن روسيا وتركيا أكملتا "بشكل حاسم" الصفقة الخاصة بمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي "إس-400"، رغم الضغوط الخارجية.



وكانت واشنطن أعلنت رفض صفقة شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية المتطورة "إس-400" والتهديد بتأخير أو حتى إلغاء بيعها مقاتلات "إف-35" إلى أنقرة.

يذكر أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ذكر قبل أيام، أنه سيتم تفعيل منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية "إس-400" خلال أبريل/نيسان أو مايو/أيار المقبلين.

