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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاااجل : رد مرعب وانتقام مخيف من قوات التحالف والشرعية لأستهداف مأرب..شاهد مافعلته طائراتالتحالف قبل قليل في قلب العاصمة صنعاء

وقال مصدر أمني، أن طائرات التحالف الغربي استهدفت قبل قليل بغارة منطقة الأعروش في مديرية خولان الطيال، بعد غارة شنتها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وأفاد المصدر، بأن طائرات التحالف العربي شنت ثلاث غارات على مناطق متفرقة في مديرية نهم شرقي المحافظة.

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