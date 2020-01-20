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صنعاء - ياسمين الخيامي - حسناء عربية تسلب قلوب الملايين وتنتزع لقب ‘‘ملكة جمال روسيا’’ بكل جدارة واسحقاق من بين 350ألف جميلة .. ومفاجأة بشأن جنسيتها (صور)

2020/01/20 الساعة 05:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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