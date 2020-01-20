بعد تعرضها لاقتحام مسلح.. وزارة التربية تغلق أبوابها في عدن

قالت وزارة التربية والتعليم، الأحد، إن مجاميع تابعة لما تسمى بنقابة المعلمين الجنوبيين قامت صباح اليوم الأحد باقتحام مبنى ديوان الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن" ..

وأوضحت الوزارة -في بيان لها نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ- أن تلك المجاميع اقتحمت المبنى بالقوة وتهجمت على الموظفين وطردتهم من مكاتبهم بهدف تعطيل العمل وخلق الفوضى داخل المبنى".. معربة عن إدانتها لهذه الواقعة.

وأشارت إلى أن الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي أصبحوا شركاء بعد التوقيع على اتفاق الرياض، والإجراءات التي تتم من قِبل ما تسمى بنقابة المعلمين الجنوبيين لا تخدم إلا التيار المعطل" ..

وأكدت أن هذه الواقعة والإغلاق القسري والعدواني سيعطل عمل الوزارة، وبالتالي عرقلة الإجراءات المتعلقة بتسيير شؤون الوزارة المختلفة".

كما أكدت الوزارة عدم فتح أبوابها إلا بعد توفير الجهات الأمنية الحماية اللازمة، محملة ما تسمى بنقابة المعلمين الجنوبيين مسؤولية تعطيل أعمالها بما في ذلك مسؤوليتها عن تأخير إصدار كشوفات مرتبات المعلمين لشهر يناير 2020م.

