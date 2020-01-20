سفراء أوروبيون يصلون إلى العاصمة صنعاء

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الخليج 365 – صنعاء
وصل إلى صنعاء اليوم سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج وسفير فرنسا كرستيان تستو وسفيرة هولندا إيرما فان ديورن في زيارة لليمن تستغرق عدة أيام.
كان في استقبالهم في مطار صنعاء الدولي مدير التشريفات السفير فيصل سعيد ومدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف وممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لدى اليمن.
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