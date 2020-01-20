الإمارات تفرج عن عناصر القاعدة في حضرموت

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حضرموت
كشفت مصادر اعلامية جنوبية عن قيام القوات الإماراتية الموجودة في مطار الريان بمحافظة حضرموت بالافراج عن عدد من عناصر تنظيم القاعدة، ينتمون إلى محافظة شبوة.
وقالت المصادر أن القوات الإماراتية أفرجت، السبت، عن صالح عمر بامعبد وباسل المرواح، وهما من أبرز قادة تنظيم القاعدة في اليمن؛ لزعزعة أمن شبوة.
وبيَّنت المصادر أن القوات الأمنية في شبوة رفعت حالة الجاهزية بين صفوفها بعد الخطوة الإماراتية؛ تحسباً لأي أعمال قد ترتكبها عناصر “القاعدة” لاستهداف المحافظة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن علاقة الإمارات بـالتنظيمات الارهابية، ففي 18 سبتمبر 2019، اتهم وزير يمنيٌّ دولة الإمارات بأنها على علاقة مع تنظيمي “القاعدة” و”داعش”، جنوبي اليمن.
وقال وزير النقل في حكومة المرتزقة صالح الجبواني، في تغريدة على صفحته بـ”تويتر”: إن حكومته لديها “كل الدلائل على علاقة الإمارات بتنظيمي القاعدة وداعش في اليمن وبالأسماء”.
وتابع الجبواني: “الإمارات تستخدم هؤلاء الإرهابيين في ضرب تعزيزات الجيش اليمني، بطريق محافظتي شبوة- أبين (جنوب)”.
وفي 5 فبراير 2019، كشف تحقيق أجرته محطة “سي إن إن” الأمريكية عن وصول أسلحة أمريكية، زوَّدت بها واشنطن التحالف السعودي-الإماراتي في اليمن، إلى ارهابيين مرتبطين بـ”القاعدة”.
وخلص التحقيق إلى أن الرياض وأبوظبي نقلتا أسلحة أمريكية الصنع إلى “القاعدة” ومليشيات متشددة في اليمن، لافتاً إلى أنهما استخدمتا الأسلحة الأمريكية لشراء ولاءات المليشيات أو القبائل اليمنية.
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