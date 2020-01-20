جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

كشفت مصادر طبية في محافظة مأرب عن ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف معسكر الاستقبال في محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقالت المصادر إن عدد القتلى ارتفع إلى 111 قتيلا و 68 جريحاً بينهم ضباط.

وكان صاروخ استهدف معسكرا للاستقبال مساء السبت في مارب.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر طبية تؤكد إرتفاع عدد قتلى معسكر الاستقبال في مأرب الى 111 قتيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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