استهداف مواقع المرتزقة بحيران حجة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حجة نفذ ابطال الجيش واللجان الشعبية اليوم ، هجوماً مباغتاً على مواقع مرتزقة العدوان السعودي بجبهة حيران بمحافظة حجة.

وأكد مصدر عسكري تكبد مرتزقة العدوان خسائر بشرية ومادية إثر عملية هجومية مباغتة استهدفت مواقعهم جنوب غرب حيران.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت، أمس السبت، تجمعات لمرتزقة العدوان غرب حيران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

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