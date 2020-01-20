شكرا لمتابعة خبر عن العميد طارق صالح يثلج قلوب الجميع بتعليق هو الأقوى بخصوص هجوم مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وكالة الأناضول : تكشف تفاصيل مجزرة الهجوم الصاروخي على مأرب.. كيف نفذ ومن المستفيد منه ولماذا جاء في هذا التوقيت؟ بعد مباحثات وفد الاتحاد الأوروبي في عدن هل سيلتقي بزعيم الحوثيين في صنعاء الريال اليمني يواصل تراجعه امام الدولار والريال السعودي .. تعرف على اسعار الصرف اليوم المبعوث الاممي لليمن يعلق حول التصعيد العسكري واستهداف معسكرات في مأرب

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