شكرا لقرائتكم خبر عن سفير في دولة عربية يغتصب سكرتيرته .."بدأ في الاتصال بها هاتفيا في منتصف الليل،وفي الصباح اغلق باب المكتب وجذبها نحوه ونزع عنها ملابسها بالقوة وراح .."واقعة هزت الرأي العام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/20 الساعة 01:48 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

في واقعة هزت الرأي العام في الكويت، قامت وافدة آسيوية برفع دعوى جنائية ضد سفير بلادها في الكويت، حيث ادعت أنه حاول اغتصابها داخل مكتبه.

ووفقاً لصحيفة الراي الكويتية، قالت المجني عليها إن السفير استدرجها إلى مكتبه وحاول اغتصابها في واقعة تعود إلى منتصف نوفمبر من عام 2018.

وعن تفاصيل الواقعة، كشفت الوافدة أن السفير بدأ في الاتصال بها هاتفيا في منتصف الليل، وهو تحت تأثير الخمر ليعرض نفسه عليها، لكنها رفضت بأدب جميع محاولاته المتكررة.

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وذكرت أن السفير اتصل بها في تاريخ الـ14 من نوفمبر 2018 وطلب منها أن تأتي إلى مكتبه في مقر السفارة.

وتابعت أن ولدى وصولها، أمر السفير مدير مكتبه بإلغاء جميع المواعيد، لينهض ويغلق باب المكتب من الداخل ويبدأ بالصراخ في وجهها: ”ماذا تظنين نفسك؟ هل تظنين نفسك امرأة خارقة؟“.

وسألت السفير عن سبب غضبه فقال لها إنها أهانته برفض محاولاته المتكررة وإنه يعرف جيدا كيف يأخذ منها ما يريد.

وقالت المدعية في الدعوى المرفوعة إن السفير اقترب منها وجذبها نحوه ونزع عنها ملابسها بالقوة وراح يتحسس جسدها بطريقة غير لائقة محاولاً اغتصابها، لكنها قاومته وهددته بأن تصرخ مستغيثة بموظفي السفارة، فتوعدها بعواقب وخيمة تقضي على مستقبلها إن هي أبلغت أي أحد بما حدث.

وعن السبب الذي جعلها تسافر إلى دولتها لمقاضاة السفير قالت، إنها ذهبت عقب تلك الواقعة لتقديم بلاغ لدى مخفر شرطة المنطقة التي توجد فيها السفارة في الكويت فأبلغوها هناك بأنهم لا يستطيعون تسجيل مثل ذلك البلاغ؛ لأن الواقعة حصلت على أرض سفارة أجنبية كما أن المدعى عليه يتمتع بحصانة دبلوماسية، وأن الطريق الصحيح المتاح أمامها هو أن تذهب إلى بلادها وترفع دعوى جنائية هناك .

