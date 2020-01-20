شكرا لقرائتكم خبر عن من شبوة الدولة الشرعية تعطي للفرح والسرور فسحة وامل ..بعد حزن الهجوم على مأرب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/20 الساعة 02:33 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

احتفلت قوات الأمن الخاصة بمحافظة شبوة صباح اليوم الاحد بتخرج الدفعة الثالثة مستجدين.

وقال محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو خلال الحفل أن شبوة أصبحت امنه مستقرة بفضل جهود الرجال من منتسبي الأمن والجيش، مشيدا بمستوى التدريب والتأهيل لأفراد القوات الخاصة.

وأكد بن عديو اهتمام فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمحافظة شبوة خصوصا بعد دحرها مليشيات الانتقالي، منوها بأن شبوة كانت وستظل تحافظ على الدولة ونظامها الجمهوري وسيادة الوطن ولن تفرط في ذلك مهما كلفها من ثمن.

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وقال قائد قوات الأمن الخاصة العميد عبدربه لعكب " إن الأفراد الخريجين في هذه الدورة تلقوا العديد من المهارات والتدريبات القتالية الخاصة لتمكينهم من تأدية مهامهم الأمنية والقتالية بكل جدارة".

وأكد العميد لعكب أن قوات الأمن الخاص على أهبة الاستعداد والجاهزية لحفظ الأمن في ربوع مديريات المحافظة.

حضر الحفل العميد عوض الدحبول مدير أمن شبوة والعقيد أيوب الشرقي وركن التوجيه المعنوي باللواء 21 ميكا وعدد من القيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة ، حيث نفذت وحدات من قوات الأمن الخاصة مناورة عسكرية باستخدام الذخيرة الحية والمدفعية الثقيلة وعمليات اقتحام لمواقع افتراضية للعدو.