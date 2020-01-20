شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : سماع انفجارات عنيفة واصوات المدافع والرشاشات شرقي صنعاء..ينشر الرعب في اوساط السكان . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/20 الساعة 02:12 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

هز انفجارا عنيفا قبل قليل من اتجاه جبل هيلان غرب مدينة مأرب شمال شرقي البلاد. وقال سكان محليون إنهم سمعوا دوي انفجارا عنيفا من اتجاه جبل هيلان الواقع على بعد 20 كيلو عن مدينة مارب. أقرأ أيضا : "انقلاب سياسي غير معلن على الحوثي " وهذان الاثنيين من يقود الانقلاب , و من سيحرر البلاد من مليشيا الحوثي "المشاط في الداخل و محمد عبد السلام بالخارج "! سفير في دولة عربية يغتصب سكرتيرته .."بدأ في الاتصال بها هاتفيا في منتصف الليل،وفي الصباح اغلق باب المكتب وجذبها نحوه ونزع عنها ملابسها بالقوة وراح .."واقعة هزت الرأي العام Advertisements وٲضاف السكان ٲن الانفجار تسبب بحالة رعب وذعر في ٲوساطهم. وتوقع السكان ٲن يكون الانفجار لصاروخ ٲطلق من جهة مناطق سيطرة ميلشيا الحوثي المتمردة. في حين ٲفادت مصادر مطلعة ٲخرى ان الانفجار المدوي من اتجاه جبل هيلان. ومصادر اخرى سماع انفجارات واصوات المدافع والرشاشات شرقي صنعاء . يتزامن ذلك مع تزايد حدة التوتر والاستعدادات العسكرية لكلا الطرفين بجبهة هيلان القريبة من ٲهم الخطوط الرئيسة الرابطة بين مارب وصنعاء.



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