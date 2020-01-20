شكرا لقرائتكم خبر عن "انقلاب سياسي غير معلن على الحوثي " وهذان الاثنيين من يقود الانقلاب , و من سيحرر البلاد من مليشيا الحوثي "المشاط في الداخل و محمد عبد السلام بالخارج "! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر اقتصادية الأحد بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي أن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى المدعو مهدي المشاط، أصدر توجيها جديدا بخصوص الطبعة النقدية الجديدة.

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مصادر حضرت اجتماع للمشاط مع محافظ بنك صنعاء، رشيد أبو لحوم، ذكرت أن المشاط أكد على ضرورة منع تسرب ما أسماها العملة غير القانونية مرة أخرى؛ في إشارة إلى الطبعة النقدية الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية.

وأشارت المصادر إلى أن المشاط وجه البنك بإصدار تعميم لكافة النقاط الأمنية بمنع دخول أي نقود جديدة من المنافذ ووفقا للمصادر فان المشاط جدد دعمه لسياسة البنك المركزي بصنعاء.

وكانت المليشيا أصدرت قرار بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة اليمنية، قبل شهر، ومنحت مدة للمواطنين، لاستبدالها، انتهت أمس السبت.

ويرى خبراء ان "انقلاب سياسي غير معلن على الحوثي " يلوح في الافق وان "المشاط في الداخل و محمد عبد السلام بالخارج "هم من يقود الانقلاب , و سياساتهم الداخلية والخارجيه في ادارة الدولة " دولة الحوثي المتهالكة " تجويع الشعب وحصارة ونهب خيرات اليمن و القمع الحوثي هي من سيحرر البلاد من مليشيا الحوثي , من خلال ثورة شعبية عارمة "ثورة جياع " !