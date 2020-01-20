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صنعاء - ياسمين الخيامي - دقت ساعة الصفر.. وتحرك سعودي مرعب في قلب العاصمة يصعق عبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم وتحرك فرقاطات ولنشات صواريخ وقوات خاصة.. (تفاصيل طارئة)

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