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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. انطلقت قبل ساعات عدد من القيادات الأمنية والعسكرية من العاصمة صنعاء إلى مديرية سنحان لهذا السبب!

يعت وزارة الداخلية اليوم، في موكب جنائزي مهيب جثماني الشهيدين الرائد علي حسين عبد الله القاسمي والمساعد أحمد محمد ناجي سعدان من منتسبي أمن محافظة صنعاء اللذين استشهدا وهما يؤديا واجبيهما في الدفاع عن الوطن في معركة النفس الطويل. شارك في مراسيم التشييع، التي أقيمت في مسجد الشهداء بالعاصمة صنعاء، مدير أمن محافظ صنعاء العميد محمد حفظ الله الحمزي وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والمدنية، ووجهاء ومشائخ وأبناء مديرية سنحان. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: يحدث لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. هذا ما جرى قبل ساعات في مطار صنعاء الدولي واثلج صدور كل اليمنيين وافرح الرئيس هادي والحوثي والملك سلمان عاجل.. الجيش اليمني يعلن الرواية الرسمية لهجوم مأرب ويكشف عن منفذ الجريمة التي حصدت اكثر من 70 قتيل عاجل..اشهر واشجع جنوبي يصعق الرئيس هادي ويرعب الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي..شاهد ماذا فعل هذا البطل الجنوبي واثلج صدور كل ابناء الشمال عــــــــاجل .. هذا ما يحدث الان في ''مأرب'' وسط انفجارات عنيفة هزت المدينة Advertisements العميد طارق عفاش يثلج قلوب الجميع بتعليق هو الأقوى بخصوص هجوم مأرب.. شاهد! دقت ساعة الصفر.. وتحرك سعودي مرعب في قلب العاصمة يصعق عبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم وتحرك فرقاطات ولنشات صواريخ وقوات خاصة.. (تفاصيل طارئة) عاااجل :الرئيس التركي يوجه صفعة مدوية للسعودية والامارات بعد استهداف مأرب ويفاجئ الجميع بتوجيهات صارمة للقيام بهذا العمل الصادم والغير متوقع ..! وردنا الان.. انطلقت قبل ساعات عدد من القيادات الأمنية والعسكرية من العاصمة صنعاء إلى مديرية سنحان لهذا السبب! شاهد بالصورة كيف وجه التحالف اقوى ضربة لمهدي المشاط..مصرع شقيق رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء مهدي المشاط (صورة) عاجل.. الوضع ينفجر في قلب العاصمة صنعاء والمشاط يخشى الخروج من منزله والجثث تتناثر في الشارع وإشتباكات عنيفة اثارت رعب وهلع كل سكان العاصمة صنعاء وأشاد المشيعون بمواقف الشهيدين البطولية وتضحياتهما في سبيل الدفاع الوطن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله .. معبرين عن تعازيهم لأسرتي الشهيدين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهما فسيح جناته.

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