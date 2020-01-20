شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..اشهر واشجع جنوبي يصعق الرئيس هادي ويرعب الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي..شاهد ماذا فعل هذا البطل الجنوبي واثلج صدور كل ابناء الشمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..اشهر واشجع جنوبي يصعق الرئيس هادي ويرعب الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي..شاهد ماذا فعل هذا البطل الجنوبي واثلج صدور كل ابناء الشمال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..اشهر واشجع جنوبي يصعق الرئيس هادي ويرعب الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي..شاهد ماذا فعل هذا البطل الجنوبي واثلج صدور كل ابناء الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.