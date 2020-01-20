شكرا لمتابعة خبر عن العميد طارق عفاش يثلج قلوب الجميع بتعليق هو الأقوى بخصوص هجوم مأرب.. شاهد! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - العميد طارق عفاش يثلج قلوب الجميع بتعليق هو الأقوى بخصوص هجوم مأرب.. شاهد!

أعرب قائد المقاومة الوطنية، عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي، العميد طارق محمد عبدالله صالح، اليوم الأحد، عن خالص تعازيه لذوي وأهالي الشهداء الذين ارتقوا في مأرب بهجوم عدواني حوثي.

وقال قائد المقاومة الوطنية في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر " كارثة أليمة تهز كيان كل يمنيٍ حرٍ يشاهد أبناء وطنه وهم يُذبحون بصواريخ إيران".

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

يحدث لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. هذا ما جرى قبل ساعات في مطار صنعاء الدولي واثلج صدور كل اليمنيين وافرح الرئيس هادي والحوثي والملك سلمان

عاجل.. الجيش اليمني يعلن الرواية الرسمية لهجوم مأرب ويكشف عن منفذ الجريمة التي حصدت اكثر من 70 قتيل

عاجل..اشهر واشجع جنوبي يصعق الرئيس هادي ويرعب الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي..شاهد ماذا فعل هذا البطل الجنوبي واثلج صدور كل ابناء الشمال

عــــــــاجل .. هذا ما يحدث الان في ''مأرب'' وسط انفجارات عنيفة هزت المدينة

العميد طارق عفاش يثلج قلوب الجميع بتعليق هو الأقوى بخصوص هجوم مأرب.. شاهد!

Advertisements

دقت ساعة الصفر.. وتحرك سعودي مرعب في قلب العاصمة يصعق عبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم وتحرك فرقاطات ولنشات صواريخ وقوات خاصة.. (تفاصيل طارئة)

عاااجل :الرئيس التركي يوجه صفعة مدوية للسعودية والامارات بعد استهداف مأرب ويفاجئ الجميع بتوجيهات صارمة للقيام بهذا العمل الصادم والغير متوقع ..!

وردنا الان.. انطلقت قبل ساعات عدد من القيادات الأمنية والعسكرية من العاصمة صنعاء إلى مديرية سنحان لهذا السبب!

شاهد بالصورة كيف وجه التحالف اقوى ضربة لمهدي المشاط..مصرع شقيق رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء مهدي المشاط (صورة)

عاجل.. الوضع ينفجر في قلب العاصمة صنعاء والمشاط يخشى الخروج من منزله والجثث تتناثر في الشارع وإشتباكات عنيفة اثارت رعب وهلع كل سكان العاصمة صنعاء

وأضاف العميد طارق صالح " تعازينا الحارة لشهداء مأرب العزيزة؛ شهداء الوحشية الحوثية ضد اليمنيين".

وتابع قائد المقاومة الوطنية في سياق تغريدته قائلاً "إنها جريمة تثبت ما نقوله كل يوم: الحوثي هو عدو اليمنيين جميعاً".

وكانت مليشيا الحوثي الكهنوتية شنت قصفًا صاروخيًا على معسكر الميل في مأرب أثناء أداء الجنود لصلاة المغرب، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 60 جنديا وإصابة أكثر من 150 آخرين في حصيلة غير نهائية.

واتهمت وزارة الدفاع وهيئة الاركان في مأرب مليشيا الحوثي بشن الهجوم السافر، الذي قالت إنه يأتي في سبيل المساعي الكهنوتية للانتقام للإرهابي الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل بغارة أمريكية على مطار بغداد.