تعز: وفاة وإصابة 151 شخص في حوادث مرورية خلال العام المنصرم



كشف تقرير أمني عن وفاة وإصابة 151 شخص في حوادث مرورية شهدتها محافظة تعز(جنوبي غرب اليمن)، خلال العام الماضي.



وأوضح التقرير السنوي الصادر عن ادارة شرطة السير في المحافظة أمس السبت – حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه – وفاة 27 شخص، وإصابة 142 آخرين، في 136 حادث سير شهدتها المحافظة خلال العام 2019م.



وبحسب التقرير، فإن أبرز اسباب تلك الحوادث ناجمة عن اهمال السائقين والسرعة الزائدة وإهمال المشاة واختلالات فنية.

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