مسؤول يمني: الحفاظ على البٌن جزء من تمسكنا بهويتنا الزراعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات

قال مسؤول يمني إن البٌن اليمني من أجود أنواع البٌن في العالم لانتمائه لصنف "القهوة العربية" واحتلاله المراكز الأولى من حيث الجودة والترتيب 32 من حيث التصدير والإنتاج.



وأضاف في المؤتمر التأسيسي للاتحاد التعاوني لجمعيات منتجي البٌن، والذي نظمته وزارتي الزراعة والري والشؤون الاجتماعية والعمل" يمثل البن اليمني هوية حضارية وتاريخية لليمن واليمنيين والحفاظ عليه جزء لا يتجزأ من تمسكنا بهويتنا الزراعية على المستوى الوطني ".. مبينا أن البن يُعتبر السلعة الثالثة عالمياً بعد إنتاج النفط والذهب.

وتابع" لقد أخذ البٌن اليمني نصيبه الأكبر من الشهرة والسمعة الطيبة والتي تمثل درر يرتشفها عشاق القهوة في جميع أنحاء العالم ".

وأشار إلى أن الدراسات الاقتصادية تشير الى أن البن اليمني يزرع في مساحة تقدر بـ 35 هكتاراً وينتج 20 ألف طن ويصدر منه ثلاثة آلاف و300 طناً.

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وأوضح أن زراعة وإنتاجية البن أصبحت تواجه عدد من التحديات التي أدت إلى تراجع مساحة زراعة البن وإنتاجيته في اليمن، أبرزها تتعلق باختراق الأسواق اليمنية بالأسمدة والمبيدات المدمرة لزراعة البن وكذا تحديات فرضتها الطبيعة نتيجة شحة مياه الأمطار والمياه الجوفية.

وحث وزارة الزراعة والري والجهات ذات الاختصاص والجمعيات المحلية والمنظمات على الاضطلاع بدورها في دعم وتشجيع زراعة البن على مستوى كل منطقة وتجاوز التحديات وفتح أسواق دائمة.

من جانبه هنأ وزير الزراعة والري الجميع على إنشاء وتأسيس الاتحاد التعاوني لجمعيات منتجي البن .

وقال " ضمن أهداف إعداد استراتيجية تطوير البن، إنشاء الاتحاد التعاوني لجمعيات منتجي البٌن، حيث وأن الاستراتيجية جاهزة ومطروحة على مجلس الوزراء ليتم مناقشتها ".

وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود لتفعيل دور الإتحاد، بما يصب في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم زراعة البٌن اليمني على مستوى المناطق وتشجيع المزارعين اليمنيين لزراعة البٌن.

وتنتشر زراعة البن في معظم المحافظات وأشهر مناطق زراعته بني مطر، يافع، حراز، الحيمتين الداخلية والخارجية، برع، بني حماد وعمران.