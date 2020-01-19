لقاء في عدن يستعرض تقييم إحتياجات مستشفي الجمهورية والصداقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

الخليج 365 - عدن

عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، لقاء صحي برئاسة وكيل وزارة الصحة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية، الدكتور، علي الوليدي، لتقييم الاحتياجات التشغيلية خلال الفترة المقبلة لهيئة مستشفى الجمهورية العام، ومستشفى الصداقة التعليمي .



وفي اللقاء، جرى إستعراض النتائج التي توصل لها فريق اسبين ميدكل المكلف بمسح وتقييم إحتياجات المستشفيين من أجل البدء بتشغليهما بالطرق الحديثة .

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وأكد الدكتور الوليدي على أهمية ما توصل له الفريق من نتائج .. مشيراً الی ضرورة إيلاء الجوانب التدريبية الكوادر الطبية فيهما عبر كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن والمعاهد الصحية المتخصصة باعتبار ان الكادر البشري يشكل حجر الزاوية للخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن .

بدورها أشارت، مديرة منظمة الصحة العالمية في عدن، الدكتورة نهی محمود، إلى أن منظمة الصحة تبذل جهوداً كبيرة باتجاه تخفيف أعباء ومعاناة المرضی في اليمن لاسيما في الظرف الراهن الذي يمر به والتحديات الكبيرة التي تواجه الخدمات الصحية فيه .

فيما أشاد رئيس هيئة مستشفی الجمهورية الدكتور احمد الجرباء ومدير عام مستشفی الصداقة الدكتورة وفاء الدهبلي ومدير عام البرنامج الوطني لعلاج الأورام الدكتور جمال عبدالحميد بالجهود المبذولة من قبل فريق اسبن ميدكل ومنظمة الصحة العالمية وتقييمه الموضوعي للمستشفيين .