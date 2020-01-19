شبوة.. تخرج الدفعة الثالثة من قوات الأمن الخاصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

شهدت محافظة شبوة اليوم الأحد، حفل تخرج الدفعة الثالثة من قوات الأمن الخاصة.



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ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، في الحفل الذي أقيم في معسكر مرة، أكد محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، أن تخرج هذه الدفعة سيسهم في تعزيز الأمن والإستقرار بالمحافظة .. مشدداً على أهمية مواصلة برامج التدريب والتأهيل لهذه القوات ورفدها بالدماء الشابة حتى تتمكن من تأدية المهام الموكلة إليها في الذود عن الوطن وحماية مكتسباته والمصالح العامة والخاصة في المحافظة.

عقب ذلك قدم أفراد الدفعة المتخرجة عروض ميدانية أظهرت المهارات التدريبية والقتالية العالية وقدرتهم في السيطرة على المواقف وحسمها دون أي خسائر .

حضر حفل التخرج مدير عام الإدارة العامة للشرطة والامن بالمحافظة العميد عوض الدحبول وقائد قوات الامن الخاصة بالمحافظة العميد عبدربه لعكب ، وقائد معسكر مرة العقيد شرف العماد وأركان توجيه اللواء 21 ميكا العقيد ايوب الشرقي .