شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة برامج تدريب الصيادين في شقرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

الخليج 365 - أبين

ناقش اجتماع عقد اليوم في محافظة أبين برئاسة أمين عام المجلس المحلي، مهدي الحامد، كيفية تنفيذ البرنامج التدريبي للصيادين في مدينة شقرة الساحلية التي تمولها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

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وفي الإجتماع الذي حضره مدير عام المصائد السمكية بابين محمد عوض سعيد، أكد الحامد على أهمية تعزيز برامج التدريب والتأهيل للصيادين من خلال عقد مثل هذه الدورات المتخصصة التي ستبدا يوم غد الاثنين .. لافتاً إلى أهمية هذا القطاع الإنتاجي الذي يعتمد عليه قطاع واسع من السكان في محافظة ابين من المشتغلين في قطاع الأسماك.

وأشاد الحامد بمختلف أوجه الدعم التي تقدمها حكومة اليابان الصديقة لبلادنا في مختلف المجالات والذي سيكون له الاثر الايجابي والفاعل .